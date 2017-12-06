Kahramanmaraş'ta arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü.

İddiaya göre, Çobantepe Mahallesi'nde aralarında arazide ev yapılması nedeniyle anlaşmazlık bulunan Ömer A. (60) ile amcasının oğlu Lütfi A. (54) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ömer A, silahla Lütfi A'ya ateş etti.

Ağır yaralanan Lütfi A, kaldırıldığı Türkoğlu Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ömer A'nın ise jandarma ekiplerine teslim olduğu öğrenildi.