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Kahramanmaraş'ta "Bayrak olayı"nın yıl dönümü

- Kahramanmaraş Kalesi'nde 98 yıl önce gönderden Fransız bayrağının indirilerek yerine Türk bayrağının çekilmesi etkinliklerle kutlandı - Büyükşehir Belediye Başkanı Erkoç: "Maraşlı güneşsiz ve bayraksız bir sabaha uyanmanın ölümden kötü olduğunun farkında olan bir şehir ve millettir"

Kahramanmaraş'ta

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş Kalesi'nde 98 yıl önce Fransız bayrağının gönderden indirilerek yerine Türk bayrağının çekilmesi etkinliklerle kutlandı.

Şeyh Adil Mezarlığı'nda Rıdvan Hoca'nın kabri başında gerçekleştirilen anma programında Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi.

Atatürk Meydanı'ndaki programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, ardından öğrenciler "Bayrak" oratoryosu düzenlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, burada yaptığı konuşmada, kalede bayrak olmayınca cuma namazı kılmanın caiz olmadığını ifade eden ve bu ince düşünceyle bayrak uğruna canını ortaya koyan Kahramanmaraşlıların yazdığı bir destanla ne kadar gurur duyulsa az olduğunu söyledi.

Bu destanın emsalinin dünyada çok az görüldüğünü vurgulayan Erkoç, şunları kaydetti:

"Hamdolsun bugün de kahraman hemşerilerimiz bu milletin necip milletin kahraman evlatları aynı sevgi, aynı düşünce aynı muhabbetle omuz omuza al yıldızlı al bayrağına, vatanına sahip çıkmakta hamdolsun. Maraşlı güneşsiz ve bayraksız bir sabaha uyanmanın ölümden kötü olduğunun farkında olan bir şehir ve millettir. Yıllar önce Sütçü İmam, Rıdvan Hoca, Arslanbey, Senem Ayşe gibi kahramanların bize yaşattığı direniş destanı bir ulusun kurtuluşunun da ilham kaynağı olmuştur. Bu kahramanlara inançları ve vatan sevgisi yardım etmiş, bu topraklara düşen şehit kanı sadece bu şehirde değil bütün ülkede özgürlük ateşini yakmıştır."

Erkoç'un konuşmasının ardından temsili avukat Mehmet Ali Kısakürek'in beyannamesi okundu.

Programda, Büyükşehir Belediyesi halk oyunları ve mehter takımı ile Denizli efe grubu halk oyunları da gösterisi sundu.

"Bayrak" şiirinin okunmasının ardından Vali Vahdettin Özkan ve Erkoç öncülüğünde protokol mensupları, vatandaşlar, öğrenciler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri mehter takımı eşliğinde Kahramanmaraş Kalesi'ne yürüdü.

Kalede yapılan etkinliklerde havaya ay yıldızlı balonlar bırakılıp göndere Türk bayrağı çekildi.

- Bayrak olayı

Maraş Kalesi'ndeki Türk bayrağı 28 Kasım 1919 cuma indirilerek yerine Fransız bayrağı asıldı. Avukat Mehmet Ali Bey, bu duruma tepki amacıyla "Alemi İslama Hitap" beyannamesini yazdı ve şehrin muhtelif yerlerinde dağıttı.

Ulu Cami'de cuma namazı büyük bir kalabalık toplandı. Ezan okunduktan sonra, halk dışarıda, "Bayraksız namaz kılınmaz" diye bağırdı. O esnada imam, "Hürriyet olmayan bir yerde namaz kılınmaz" diyerek beyannamenin doğru olduğunu ifade etti.

Bunun üzerine topluca kaleye hücum eden halk, indirilen bayrağı kale burçlarına dikti ve cuma namazını orada kıldı.

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Anahtar Kelimeler:
FransızKahramanmaraşTürk Bayrağı
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