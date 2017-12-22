Kahramanmaraş'ta DEAŞ operasyonu

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, örgütle bağlantılıları bulunduğu değerlendirilen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kent merkezinde bazı adreslere özel harekat polislerinin de katılımıyla gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda Irak uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü.

Bu arada, dün yapılan operasyonda 3'ü Suriye, 2'si de Irak uyruklu olmak üzere 5 kişi gözaltına alınmıştı.