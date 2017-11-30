Kahramanmaraş'ta deprem tatbikatı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Doğu Anadolu fay hattı üzerinde bulunan Kahramanmaraş'ta, 5 ilden gelen itfaiyeciler ve gönüllülerden oluşan 100 kişilik ekip deprem tatbikatı yaptı.

Türkiye Belediyeler Birliği ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığınca düzenlenen tatbikat, Amasya, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Hatay'dan gelen 20 itfaiyeci ile 80 Arama Kurtarma Moral Destek (AKMOD) gönüllü ekibin katılımıyla Karacasu Mahallesi'deki itfaiye eğitim tesislerinde gerçekleştirildi.

Tatbikatta itfaiyeciler, yangın, trafik kazaları, kentsel arama kurtarma, yüksek açı kurtarma, kuyu operasyonları, tehlikeli maddeler, iş güvenliği, sertifikalı ilk yardım konularında teorik ve pratik bilgiler verdi.

Senaryo gereği, göçük alanına gelen ekipler yıkılmış binada "Ses var mı?" diyerek adım adım ilerledi. Alanı çembere alan ekipler, ses duyulması üzerine bu bölgeye yoğunlaşarak göçük altında kalan kişiyi çıkardı.

Sedyeyle çıkartılan kişiye ilk yardım teknikleri uygulandı.

- "Dün Kahramanmaraş'ta deprem oldu"

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cahit Küçükönder, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de 5 ilde verilen "Profesyonel itfaiyeci temel eğitimi"ni Kahramanmaraş'ta da başlattıklarını, bugün de çeşitli eğitimlerin ardından deprem tatbikatı yaptıklarını anlattı.

Kahramanmaraş'ın Doğu Anadolu fay hattı üzerinde bulunduğuna işaret eden Küçükönder, şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş birinci derece deprem bölgesinde. Ülkemizin birçok bölümü birinci derece deprem bölgesi. Onun için biz her an depreme hazır olmak zorundayız. Dün Kahramanmaraş'ta 3,8'lik bir deprem oldu. İnşallah hiçbir acı olmaz ve deprem yaşanmaz, bu ekipler de gereksiz bir ekip olarak kalır ama bir afet olduğunda da ne yapabileceğini bilen insanların organize olabilen ekiplere hızla dönüşmesi çok önemli. Biz bu eğitimlerle şu anda bunu yapıyoruz."