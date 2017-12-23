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Kahramanmaraş'ta dolandırıcılık operasyonu

- Adana'dan günübirlik geldikleri Kahramanmaraş'ta, düşük faizle kredi vaadinde bulundukları bir esnafın kredi kartından POS cihazıyla 5 bin 590 lira çeken 3 kişi gözaltına alındı - Zanlılardan birinin cezaevi firarisi olduğu, diğerlerin ise çok sayıda suç kaydı bulunduğu belirlendi

Kahramanmaraş'ta dolandırıcılık operasyonu

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Adana'dan günübirlik geldikleri Kahramanmaraş'ta, düşük faizle kredi vaadinde bulundukları esnafın kredi kartından POS cihazıyla 5 bin 590 lira çeken 3 zanlı yakalandı.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi'nde tüpçülük yapan Ö.B'nin iş yerine gelen 3 kişi, düşük faizli kredi teklifinde bulundu.

Paraya ihtiyacı olan Ö.B'nin teklifi kabul etmesi üzerine zanlılar, "krediyi yanlarında taşıdıkları POS cihazıyla kredi kartına yükleyeceklerini" söyledi.

Ö.B'den kredi kartını alan zanlılar, karttan 5 bin 590 lira çekerek iş yerinden ayrıldı.

Dolandırıldığını anlayan esnafın durumu polise bildirmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, iş yerinin güvenlik kamerasından yola çıkarak Adana'dan günübirlik gelen zanlıların kimliğini tespit etti.

Kahramanmaraş girişinde yakalanan F.D. (35), H.A. (32) ve M.A'nın (32) üst aramasında sahte kimlik ele geçirildi.

Dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarında 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan F.D'nin Adana'daki cezaevinden firar ettiği, H.A. ile M.A'nın da hırsızlık ve dolandırıcılıktan çok sayıda suç kaydı olduğu belirlendi.

Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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AdanaDolandırıcıKahramanmaraşPOS Cihazı
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