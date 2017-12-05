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Kahramanmaraş'ta FETÖ "ablalarına" operasyon

- Örgütün sözde ev sorumluları oldukları iddiasıyla 5 kadın zanlı gözaltına alındı

Kahramanmaraş'ta FETÖ

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 5 kadın şüpheli yakalandı.

Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün "ev ablaları yapılanması"na yönelik İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Amirliği ekiplerince, çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Söz konusu yapı içinde örgütün sözde ev sorumlusu oldukları iddiasıyla 5 kadın zanlı gözaltına alındı.

Elbistan Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyete götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Abla YapılanmasıElbistanFetö
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