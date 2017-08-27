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Kahramanmaraş'ta FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık

- Kendilerini polis olarak tanıtıp bir öğretim üyesinin 25 bin lirasını dolandıran 5 kişilik şebeke yakalandı

Kahramanmaraş'ta FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta, "banka hesabınız FETÖ üyeleri tarafından ele geçirildi" bahanesiyle bir öğretim üyesinin 25 bin lirasını dolandıran 5 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde görevli Yrd. Doç. Dr. Ö.E'yi telefonla arayarak kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler, banka hesabının FETÖ üyeleri tarafından ele geçirildiğini söyledikleri Ö.E'den para istedi.

Söylenenlere inanan Ö.E. bankadan çektiği 25 bin lirayı şüphelilerin söylediği PTT hesabına yatırdı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Ö.E, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubeye Bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosuna müracaatta bulundu.

Polis ekipleri, yaptıkları çalışmada PTT şubesinden parayı çektiği belirlenen ve Gaziantep'te yaşayan Rıdvan D'yi (18) yakaladı.

Kahramanmaraş ve Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Rıdvan D'nin ifadesi doğrultusunda olayla ilgili olarak Abdurrahman E. (20), Karahan K. (23), Batuhan C. (22) ve Yusuf G'yi (29) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 zanlı adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, şüphelilerin Mersin ve Kocaeli'nin Gebze ilçesinde aynı yöntemle vatandaşları dolandırdıkları belirlendi.

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