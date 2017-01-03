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Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY soruşturması

- FETÖ'nün askeri sorumlusu olduğu iddiasıyla, aralarında öğretmen, eczacı ve memurların da bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı

Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY soruşturması

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün askeri sorumlusu olduğu öne sürülen 10 zanlı gözaltına alındı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, öğretmen, eczacı ve memurların da aralarında bulunduğu 10 kişinin evine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Evlerdeki aramanın ardından gözaltına alınan zanlılar emniyete götürüldü.

Zanlıların, FETÖ'nün Kahramanmaraş askeri sorumluları olduğu belirtildi.

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