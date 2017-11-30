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Kahramanmaraş'ta gıda zehirlenmesi şüphesi

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde 20 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. İlçeye bağlı Soysallı Mahallesi'ndeki ilköğretim okulunda, taşımalı eğitim gören bazı öğrencilerin,...

Kahramanmaraş'ta gıda zehirlenmesi şüphesi

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde 20 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

İlçeye bağlı Soysallı Mahallesi'ndeki ilköğretim okulunda, taşımalı eğitim gören bazı öğrencilerin, mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetlerinin başlaması üzerine durum okul idarecilerine bildirildi.

Öğretmen ve idareciler, rahatsızlanan 20 öğrenciyi Ekinözü Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Hastanede tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Ekinözü Kaymakamı Fatih Sayar da öğrencilerin sağlık durumu hakkında hastane yetkililerinden bilgi aldı.

Olayla ilgili Ekinözü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
EkinözüGıda Zehirlenmesi
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