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Kahramanmaraş'ta göçük: 1 ölü

- 15 yıldır çalıştığı yerde göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta göçük: 1 ölü

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Afşin-Elbistan Linyitleri (AEL) İşletme Müdürlüğü'nde meydana gelen göçükte, bir işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Afşin-Elbistan Linyitleri (AEL) Kömür İşletmesi Kışlaköy Kömür Sahası’nda, kömür kazıcısının (bager) uç kısmında bulunan kepçe bölümünü temizleyen Ramazan Yalçın (42), kopan kömür parçaları ile toprak yığının altında kaldı.

Arkadaşlarının yardımıyla göçük altından çıkartılan Yalçın, ağır yaralı kaldırıldığı Elbistan Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

15 yıldır işletmede çalışan Yalçın'ın cenazesi, otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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AELİş Kazası
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