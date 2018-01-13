Kahramanmaraş'ta hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu aynı aileden 1 çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Aziz Reçper (48) idaresindeki 06 BZ 0017 plakalı hafif ticari araç, Elbistan-Nurhak karayolunun 20. kilometresinde devrildi.
Kazada, araçta bulunan 11 yaşındaki Yusuf İslam Reçper, olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücü baba Reçper ile kızı Başak (22) ve oğlu Furkan Reçper (16), 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Adıyaman'dan yola çıkan Reçper kardeşlerin, babaları ile birlikte Ankara'da polis okulunda eğitim gören diğer kardeşlerini görmeye gittikleri öğrenildi.