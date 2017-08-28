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Kahramanmaraş'ta iki aile arasında kavga: 9 yaralı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde komşu iki aile arasında çıkan av tüfekli ve bıçaklı kavgada 9 kişi yaralandı. İddiaya göre, Türkoğlu ilçesi Gaziosmanpaşa İstiklal Mahallesi'nde komşu iki aile arasında henüz...

Kahramanmaraş'ta iki aile arasında kavga: 9 yaralı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde komşu iki aile arasında çıkan av tüfekli ve bıçaklı kavgada 9 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Türkoğlu ilçesi Gaziosmanpaşa İstiklal Mahallesi'nde komşu iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine İ.Y. av tüfeği ile ateş açtı.

Ateş açılan aileden 7 kişi çeşitli yerlerinden yaralanarak ambulans ve özel otomobillerle çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, kavgaya karışan ve darp edilen İ.Y. ile A.Y. gözaltına alındı.

Polis ekipleri olayın hastanede yoğun güvenlik önlemi aldı.


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Iki Aile Arası KavgaKahramanmaraş
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