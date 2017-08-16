Kahramanmaraş'ta inşaattan düşen işçi öldü

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi.
Yeşilyurt Mahallesi, Veysel Karani Caddesi'nde yapımı devam eden inşaatta çalışan Hacı Mustafa Hannet (23), dengesini kaybederek dördüncü kattan aşağıya düştü.
112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan Hannet, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Hannet'in cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
İşçi Hacı Mustafa Hannet'in, inşaatın etrafına güvenlik filesi çekmek isterken aşağıya düştüğü öne sürüldü.