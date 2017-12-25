Kahramanmaraş'ta kaçak içki operasyonu

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda 200 şişe kaçak içki ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, yaklaşan yılbaşı öncesi kaçak içki satışı yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.
Çalışmalar kapsamında Narlı Mahallesi'nden kent merkezine seyir halindeki otomobili durduran ekipler, araçta yaptıkları aramada 200 şişe kaçak içki ele geçirdi.
Otomobilde bulunan Sercan K. ve Muhammet D. gözaltına alındı.