Kahramanmaraş'ta kamyon devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, kurbanlık koyun taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.
Sivas'tan yüklediği kurbanlıkları Adana'ya götüren Hakkı Şermet idaresindeki 27 B 4593 plakalı kamyon, Kadirli karayolunun Çatak mevkisinde bariyerleri aşarak şarampole devrildi.
Kazada, sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Mustafa Kaya, ambulansla Andırın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan, kamyonda bulunan kurbanlıkların bir kısmı telef oldu.