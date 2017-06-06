Kahramanmaraş'ta

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Saçaklızade Vakfı ve Abdülhamit Han Camisi Vakfı işbirliğinde Kahramanmaraşlılar ile Suriyeli sığınmacılar "kardeşlik" iftarında bir araya geldi.

Evlerinde hazırladıkları iftarlıkları Türkiye'nin üçüncü büyük camisi olan Abdülhamid Han Camisi'ne getiren Kahramanmaraşlılar, sofralarını Suriyelilerle paylaştı.

Kahramanmaraş İl Müftüsü Celal Sürgeç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazanın her yönüyle rahmet ve merhamet ayı olduğunu, yapılan iftarda paylaşmanın, kardeşliğin fotoğrafını gördüğünü söyledi.

Kahramanmaraş'ın yaklaşık 100 bin mülteciyi bağrına bastığını dile getiren Sürgeç, şunları kaydetti:

"Burada şu an iftarını getiren, kardeşleriyle bölüşen insanları görüyorum ve diyorum ki; Allah bu Anadolu coğrafyasına, şu Türkiyemize gerçekten rahmet ediyor, merhamet ediyor. Çünkü biz bir birbirimize merhamet ettikçe, sahipsize sahip çıktıkça Allah da bize sahip çıkacaktır. Ben buna inanıyorum ve burada bunun fotoğrafını görüyorum."

Suriyeli aileler de Türkiye'nin misafirperverliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.