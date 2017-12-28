Kahramanmaraş'ta kaybolan kızın çantası arazide bulundu

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta iş başvurusu için önceki gün evden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Fatmagül Berk'e ait çantanın bulunduğu bölgede yürütülen arama-tarama çalışmalarından sonuç çıkmadı.

Alınan bilgiye göre, Yusuf Emre Mahallesi Ağcalı Deresi civarında gezintiye çıkan Halil Torun, dere kenarında bir kadın çantası gördü. Çantayı inceleyen Torun, Fatmagül Berk'e (20) ait kimlik ve cep telefonunu görünce polise haber verdi.

Polis ekiplerince GBT'si araştırılan Berk'in, önceki gün ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunulduğunu belirlendi.

Berk'in ailesi ile görüşen ekipler, genç kızın, İş-Kur'a iş başvurusunda bulunmak üzere önceki gün evden ayrıldığını ve kendisinden bir daha haber alınamadığını öğrendi.



Bunun üzerine 100 kişiden oluşan polis ve AFAD ekibi, bölgede arama çalışması başlattı. Arazide 5 saat süren arama-tarama çalışmalarından sonuç çıkmayınca çalışmaya ara verildi.