Kahramanmaraş'ta mazot hırsızları yakalandı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta iş makineleri ile kamyon ve tırlardan mazot çalan 4 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde özellikle Kuzey çevre yolu yapımında kullanılan iş makineleri ile park halindeki kamyon ve tırlardan depo kapağını kırarak "hortumlama" yöntemiyle mazot çalanlara yönelik çalışma başlattı.
Park halindeki bir kamyondan mazot hırsızlığının görüntülendiği güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkan polis ekipleri, S.T, Ş.G, H.E. ve E.C'yi gözaltına aldı.
Zanlıların adreslerindeki aramada, hırsızlıkta kullanılan 2 otomobil, bir kamyonet ile çalıntı mazot ve halı yıkama makinesi ele geçirildi.
Emniyete götürülen zanlıların, sorgularında suçlarını itiraf ettiği öğrenildi.
Öte yandan, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, zanlıların otomobille yaklaştıkları iş makinesinin deposundan hortumla mazot çekerek uzaklaşması yer alıyor.