Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Grup Tillo Celal İnan Veysi Atadan Eto
AA'nın oylamasına katıldılar
AA'nın oylamasına katıldılar
Kış lastiği uyarısı
Kış lastiği uyarısı
Bir hafta ücretsiz
Bir hafta ücretsiz
Bitcoin açıklaması
Bitcoin açıklaması
Kristal kaya tuzu ömrü uzatır
Kristal kaya tuzu ömrü uzatır

Kahramanmaraş'ta mazot hırsızları yakalandı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta iş makineleri ile kamyon ve tırlardan mazot çalan 4 kişi gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde özellikle Kuzey çevre yolu yapımında...

Kahramanmaraş'ta mazot hırsızları yakalandı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta iş makineleri ile kamyon ve tırlardan mazot çalan 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde özellikle Kuzey çevre yolu yapımında kullanılan iş makineleri ile park halindeki kamyon ve tırlardan depo kapağını kırarak "hortumlama" yöntemiyle mazot çalanlara yönelik çalışma başlattı.

Park halindeki bir kamyondan mazot hırsızlığının görüntülendiği güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkan polis ekipleri, S.T, Ş.G, H.E. ve E.C'yi gözaltına aldı.

Zanlıların adreslerindeki aramada, hırsızlıkta kullanılan 2 otomobil, bir kamyonet ile çalıntı mazot ve halı yıkama makinesi ele geçirildi.

Emniyete götürülen zanlıların, sorgularında suçlarını itiraf ettiği öğrenildi.

Öte yandan, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, zanlıların otomobille yaklaştıkları iş makinesinin deposundan hortumla mazot çekerek uzaklaşması yer alıyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
HırsızKahramanmaraşMazot
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5