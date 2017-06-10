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Kahramanmaraş'ta motosiklet minibüse çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta motosikletin minibüse çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Eyup Kepek (20) ve Mikail Mazı'nın (40) bulunduğu 46 PP 750 plakalı motosiklet, Kahramanmaraş-Kayseri...

Kahramanmaraş'ta motosiklet minibüse çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta motosikletin minibüse çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Eyup Kepek (20) ve Mikail Mazı'nın (40) bulunduğu 46 PP 750 plakalı motosiklet, Kahramanmaraş-Kayseri karayolu Avukat Mehmet Ali Kısakürek Bulvarı Zirve Tekstil Kavşağı'nda sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 46 J 0224 plakalı minibüse arkasından çarptı.

Kazada, çarpmanın etkisiyle motosikletten savrulan Kepek ile Mazı ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerince Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Mikail Mazı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Necip Fazıl Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan Eyup Kepek'in ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

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