Kahramanmaraş'ta motosikletle kapkaç iddiası

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta motosikletli iki kişi, kapkaç yöntemiyle bir kadının çantasını çaldı.
Alınan bilgilere göre, Onikişubat İlçesi Sacaklızade Mahallesi Sacaklızade Camisi önünde Latife Şahan'ın yanına motosikletle yaklaşan kimliği belirsiz iki kişi, çantasını kapkaç yöntemiyle alıp kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi, Şahan'ın çalınan çantasını olay yerinden yaklaşık 1 kilometre uzakta yol kenarında buldu.
Kapkaççıların Şahan'a ait çantadan 60 TL para ile cep telefonunu aldığı belirlendi.
Kapkaç zanlılarının kimliğinin belirlenip yakalanmaları için çalışma başlatıldı.