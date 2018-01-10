Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar spor ekonomi Bursa bilim dünya
Plaj ürünleri denetimde
Plaj ürünleri denetimde
Maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Maliyeti 13 binden başlıyor
20 milyon üyeyle çığır açtı!
20 milyon üye ile çığır...
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Türkiye %37 Tasarruf Etti
Türkiye %37 Tasarruf Etti

Kahramanmaraş'ta motosikletle kapkaç iddiası

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta motosikletli iki kişi, kapkaç yöntemiyle bir kadının çantasını çaldı. Alınan bilgilere göre, Onikişubat İlçesi Sacaklızade Mahallesi Sacaklızade Camisi önünde Latife Şahan'ın yanına motosikletle...

Kahramanmaraş'ta motosikletle kapkaç iddiası

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta motosikletli iki kişi, kapkaç yöntemiyle bir kadının çantasını çaldı.

Alınan bilgilere göre, Onikişubat İlçesi Sacaklızade Mahallesi Sacaklızade Camisi önünde Latife Şahan'ın yanına motosikletle yaklaşan kimliği belirsiz iki kişi, çantasını kapkaç yöntemiyle alıp kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi, Şahan'ın çalınan çantasını olay yerinden yaklaşık 1 kilometre uzakta yol kenarında buldu.

Kapkaççıların Şahan'a ait çantadan 60 TL para ile cep telefonunu aldığı belirlendi.

Kapkaç zanlılarının kimliğinin belirlenip yakalanmaları için çalışma başlatıldı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
KahramanmaraşKapkaç Iddası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5