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Kahramanmaraş'ta öğrenci servisleri çarpıştı: 9 yaralı

- Kazada yaralanan 8'i öğrenci 9 kişi çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı

Kahramanmaraş'ta öğrenci servisleri çarpıştı: 9 yaralı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta iki öğrenci servisinin çarpışması sonucu 8'i öğrenci 9 kişi yaralandı.

Veli Güçlü'nün kullandığı 46 J 1510 plakalı öğrenci servisi ile Selçuk Doğan'ın idaresindeki 46 J 0247 plakalı öğrenci servisi, Otogar Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücü Doğan ile her iki servisteki öğrencilerden Tuğba Gümüş, Melih Berke Yalta, Mehmet Emre Tekinşen, Allaaddin Karaçar, Hasan Kalkan, Melike Türkcan, Cafer Tolu ve Betül Bakır, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Tedavileri devam eden yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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