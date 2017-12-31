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Kahramanmaraş'ta silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

- Saldırı sonrası kaçan zanlıyı polis ekipleri yakaladı

Kahramanmaraş'ta silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki silahlı saldırıda bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Olaydan sonra kaçan saldırgan yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Osmangazi Mahallesi'nde Hasan Ö. ile daha önce aralarında husumet bulunan Emre Özdemir, Hakan Zade ve Ali Kaya karşılaşarak, tartışmaya başladı.

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Hasan Ö. tabanca ile Özdemir, Zade ve Kaya'ya ateş ederek, olay yerinden kaçtı.

112 sağlık ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Kaya, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Elbistan İlçe Emniyet müdürlüğü ekipleri ise olayın ardından kaçarak saklanan Hasan Ö'yü yürüttüğü titiz çalışma sonrası gözaltına aldı.

Emniyette susma hakkını kullanan şüpheli Hasan Ö. sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

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1 ölü2 YaralıCinayetKahramanmaraş
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