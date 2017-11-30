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Kahramanmaraş'ta silahlı saldırı: 1 yaralı

- Sütçü İmam Üniversitesinde görevli Doç. Dr. Ağar, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı

Kahramanmaraş'ta silahlı saldırı: 1 yaralı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta Sütçü İmam Üniversitesi İktisat Fakültesinde görevli Doç. Dr. Hüseyin Ağar, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Onikişubat ilçesi Onikişubat Mahallesi'nde bir marketten alışveriş yapan Ağar, çıkışta otomobiline binerken kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Tabancayla üzerine ateş açılan ve bacaklarından yaralanan Ağar, 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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KahramanmaraşSilahlı Saldırı
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