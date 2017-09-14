Kahramanmaraş'ta Suriye Muhacir Eğitim Merkezi açıldı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta Hayrat İnsani Yardım Vakfı, Büyükşehir Belediyesi ve Malezya'nın Perak Eyaleti'nin destekleriyle yapımı tamamlanan "Suriye Muhacir Eğitim Merkezi" dualar eşliğinde açıldı.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Genç Osman Mahallesi'nde 70 kişi kapasiteli eğitim merkezinin açılışına Malezya'nın Perak Eyaleti Din İşleri Başkan Yardımcısı Muhammed Zahiri ve beraberindekiler katıldı.

Perak Eyaleti Ulu Cami İmamı Abdul Ferit Bin Salih tarafından yapılan duanın ardından eğitim merkezinin açılışı gerçekleştirildi.

Perak Eyaleti Din İşleri Başkan Yardımcısı Muhammed Zahiri, törende yaptığı konuşmada, Hayrat İnsani Yardım Vakfı ile Suriyeli çocuklara daha iyi bir eğitim verilmesine yardımcı olmaya çalıştıklarını söyledi.

Perak'ta camilerinde toplanan yardımların buraya getirdiklerini belirten Zahiri, şunları ifade etti:

"Bizim yaptığımız yardım küçük bir yardım ancak çok uzaklardan getiriyoruz. Türkiye hükümetinin Suriyelilere yönelik yaptığı yardımlardan dolayı gurur ve iftihar ediyoruz. Fakat bu sadece Türkiye'nin vazifesi değil aslında bütün İslam ülkelerinin yapması gereken bir yardım. Suriyelilerin üzerimizde çok hakları var. Ümit ediyoruz ki bu çalışmalar artarak devam eder."

Hayrat İnsani Yardım Vakfı Orta Doğu Koordinatörü Feridun Işıklı da Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Perak Eyaleti destekleriyle öğrenci yurdunu hizmete açtıklarını söyledi.

Işıklı, Suriyelilere sadece gıda ve kıyafet yardımıyla kalınmamasını, eğitim desteği sunulmasını hedeflediklerini belirterek, vakıf olarak Suriye içerisinde 10 bin öğrenciye eğitim verdiklerini, oradaki başarılı öğrencileri de Türkiye'ye getirdiklerini belirtti.

Konuşmaların ardından Suriye Muhacir Eğitim Merkezi gezildi.