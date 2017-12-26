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Kahramanmaraş'ta tefecilere yönelik operasyon

- Elbistan ilçesinde 22 zanlı gözaltına alındı

Kahramanmaraş'ta tefecilere yönelik operasyon

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, tefecilik yaptıkları iddiasıyla 22 kişi gözaltına alındı.

Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, önceden kimlik ve adresleri tespit edilen zanlılara yönelik 27 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Zanlıların ev ve iş yerlerindeki aramalarda, bir ruhsatsız tabanca, çok sayıda senet ve borç defteri ele geçirildi.

Tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 22 zanlı, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Adreslerinde bulunamayan 5 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
ElbistanKahramanmaraşTefeci
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