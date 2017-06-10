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Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 3 yaralı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta hareket halindeki iki otomobilin birbirilerine sürtünerek devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.Gaziantep-Kahramanmaraş karayolu çimento fabrikası mevkisinde sürücüleri öğrenilemeyen 06 TOA 92 plakalı otomobil...

Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 3 yaralı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta hareket halindeki iki otomobilin birbirilerine sürtünerek devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Gaziantep-Kahramanmaraş karayolu çimento fabrikası mevkisinde sürücüleri öğrenilemeyen 06 TOA 92 plakalı otomobil ile 34 HJ 6018 plaka otomobil seyir halindeyken birbirilerine sürtünmesiyle sürücüler direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Önce refüjdeki bariyerlere çarpıp sonrasında da kafa kafaya çarpışan araçlardaki Semih Karlıoğlu, İmam Duran ile Filiz Duran yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine sevk edildi.

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KahramanmaraşTrafik Kazası
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