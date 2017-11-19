Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 5 yaralı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Atabey Tanç idaresindeki 80 KL 674 plakalı hafif ticari araç, Çokak Mahallesi Kabacalar mevkisinde devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki Naciye Aslan, Fatih Acar, İsa Aslan ve Muhammet Atakan Tanç, 112 Acil Servis ekiplerince Andırın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Naciye Aslan buradaki müdahalenin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.