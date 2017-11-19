Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi kuzey kore Zeki Ziya Sözen Belarus Hava Elektronik Sanayi (HAVELSAN)
İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı
Kuvvetli yağış uyarısı
Kışlık bakım uyarısı
Kış bakımı uyarısı
Zeytin ağacı tartışması
Zeytin ağacı tartışması
Başkentte gece seferi
Başkentte gece seferi
Çareyi Türkiye'de buldu
Çareyi Türkiye'de buldu

Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 5 yaralı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Atabey Tanç idaresindeki 80 KL 674 plakalı hafif ticari araç, Çokak Mahallesi Kabacalar mevkisinde devrildi. Kazada yaralanan...

Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 5 yaralı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Atabey Tanç idaresindeki 80 KL 674 plakalı hafif ticari araç, Çokak Mahallesi Kabacalar mevkisinde devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki Naciye Aslan, Fatih Acar, İsa Aslan ve Muhammet Atakan Tanç, 112 Acil Servis ekiplerince Andırın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Naciye Aslan buradaki müdahalenin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AndırınKazaTrafikYaralı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5