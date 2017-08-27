Kahramanmaraş'ta yangın arazözü devrildi: 3 yaralı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Andırın ilçesinde arazözün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Göksun Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait Alparslan Koyuncu idaresindeki 46 F 0655 plakalı arazöz, Andırın-Kadirli karayolunun Harboğazı mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.



Kazada yaralanan sürücü ile birlikte araçta bulunan yangın müdahale ekibinden İsmet Özaktürk ve Musa Abacı, 112 sağlık ekibince, Andırın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından, yaralılardan Özaktürk ve Koyuncu, Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesine sevk edildi.