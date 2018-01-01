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Kahramanmaraş'ta yeni yılın ilk bebeği "Emine Sümeyye" oldu

- Elbistan'da dünyaya gelen bebeğin hediyesini hemşireler verdi

Kahramanmaraş'ta yeni yılın ilk bebeği

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta yeni yılın ilk bebeğinin adı "Emine Sümeyye" oldu.

Hürü Melek Alyaz, saat 00.02'de Necip Fazıl Kadın Doğum Hastanesinde gerçekleşen normal doğumla bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Orhan ve Hürü Melek Alyaz çiftinin 4'üncü çocuklarının adı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi ve kızının ismi oldu.

Baba Orhan Alyaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce dünyaya gelen erkek çocuğunun adının da Tayyip Burhan olduğunu belirtti.

Çok heyecanlı olduğunu ifade eden baba Alyaz, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğimiz için eşinin ve kızının adını çocuğumuza verdik. Yeni dünyaya gelen kızımızın adını 'Emine Sümeyye' koyduk." diye konuştu.

Anne Hürü Melek Alyaz ise 4'üncü çocuğunu dünyaya getirmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Kahramanmaraş Sağlık Müdürü Ali Nuri Öksüz, 2018'in ilk saatlerinde dünyaya gelen bebeğin ailesine hayırlı olsun demek için geldiklerini söyledi.

- Elbistan'daki bebeğin hediyesi hemşirelerden

Elbistan Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Servisinde Senem ve Ahmet Polat çiftçinin 3'üncü çocuğu, yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya gözünü açtı.

Dünyaya saat 00.05'te 4 kilogram olarak gelen ve "Faruk" adı verilen bebeğin ilk hediyesini doğumu gerçekleştiren hemşireler tarafından verildi.

12 yıllık evli olduklarını belirten baba Ahmet Polat, yeni yılın ilk bebeğinin kendi çocuğu olmasından dolayı sevinçli olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 çocuk tavsiyesini yerine getirdiğini anlatan Polat, "Vatanına, milletine, devletine, bayrağına layık bir evlat nasip eylesin. Bu yolda evlat yetiştirmeyi de Rabb'im bize nasip etsin. Tabii ki başkomutanımız, cumhurbaşkanımız ailelere hep 3 çocuk tavsiyesinde bulunurdu, cumhurbaşkanımızın bu tavsiyesini yerine getirdiğimiz için de mutluyuz." dedi.

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