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Kahramanmaraş'taki mazot hırsızlığı

- Gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş'taki mazot hırsızlığı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta iş makineleri ile kamyon ve tırlardan mazot çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, kent merkezinde özellikle Kuzey çevre yolu yapımında kullanılan iş makineleri ile park halindeki kamyon ve tırlardan depo kapağını kırarak "hortumlama" yöntemiyle mazot çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan S.T, Ş.G, H.E. ve E.C'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
HIRSIZLIKKahramanmaraşTutuklama
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