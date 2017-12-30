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Kahramanmaraş'taki tefeci operasyonu

- Elbistan ilçesinde "tefecilik yaptıkları" iddiasıyla gözaltına alınan 24 kişiden 10'u tutuklandı

Kahramanmaraş'taki tefeci operasyonu

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde "tefecilik yaptıkları" iddiasıyla gözaltına alınan 24 kişiden 10'u tutuklandı.

Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine 26 Aralık'ta gözaltına alınan 24 şüphelinin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u mahkemece tutuklandı, 13 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Sevk sürecinde rahatsızlanarak Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan bir kişinin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, haklarında yakalama kararı verilen 27 şüpheliden 24'ünü, 26 Aralık'ta düzenlenen operasyonda gözaltına almıştı. Adreslerinde bulunamayan 3 kişiyi yakalama çalışmaları sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
ElbistanTefeci Operasyonu
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