Kahvaltıya geliyorlar doğal hayatı yaşıyorlar

YALOVA (AA) - İSMAİL ERSAN - Yalova'da aile işletmesi "Kahvaltı Bahçesi''nin yerli ve yabancı ziyaretçileri, bahçeden topladıkları sebzeleri tüketiyor, inekten sağılan taze sütü içip doğayla iç içe vakit geçiriyor.

Çiftlikköy ilçesi Sultaniye Mahallesi'ndeki işletmenin sahibi Sedat Bahadır (51), AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 20 yıl önce ilçede bir sitede güvenlik görevlisi olarak işe başladığını ve içinde hep organik ürün satışı yapılan iş yeri açma hayali bulunduğunu söyledi.

Sitede 7-8 yıl güvenlik görevlisi olarak çalıştıktan sonra içindeki marketin işletmeciliğini yaptığını anlatan Bahadır, "Sabah erkenden kalkıp Yalova'da kurulan pazara gidiyor, en güzel sebze ve meyvelerini alıp geliyordum. İnsanlar ürünleri almak için etrafımı sarıyordu. Onlara bu şekilde 14-15 yıl hizmet ettim ardından da orayı devrettim." dedi.

Bahadır, market işletmeciliğinin ardından seracılık yaptığı kendisine ait tarlayı ''Kahvaltı Bahçesi''ne dönüştürmeyi planladığını aktararak şunları kaydetti:

"Burayı ağaçlandırdım. İçine ahşap mekanlar yaptırdım. Genellikle orta ve doğu Karadeniz'e özgü, kırsal yörelerde görülen mimari yapı kurduk. Kahvaltı bahçemizin bütün ahşap malzemelerini Trabzon'dan getirdim. Hiçbir şekilde betonarme kullanmadan, çivi çakmadan ahşap çivi ile yapılan malzemeler kullanıldı. Masalar ahşap, şemsiyeler hasırdan yapıldı. Peyzajı ile özellikle ben ilgilendim. Tereyağını Trabzon'dan getiriyoruz. Sütümüz beslediğimiz ineklerden. Bahçemizde 60 tavuğumuz var, yumurtayı oradan temin ediyoruz. Sebze ve meyvesini yan tarafta kurduğumuz seradan, bahçemizden kullanıyoruz. Domates, biber, salatalığı burada yetiştirip müşterilerimize sunuyoruz."

- Arapların gözdesi tahin pekmez

Müşterilerin kendi elleriyle topladıkları ürünlerden kahvaltı yaptığına dikkati çeken Bahadır, "Buraya gelenler, domates, biber ve salatalığını bahçeden koparıyor. İnekten taze sütün sağıldığını görüyor. 3 ineğimiz var. Sütten yaptığımız peynir, yoğurt ve ayranı da müşterilere ikram ediyoruz. Kahvaltımız 27 çeşitten oluşuyor. Tamamı doğal ürünler. Özellikle Araplar tahin pekmez karışımı olan ürünümüze yoğun ilgi gösteriyor. Yoğun bir şekilde de Arap misafir ağırlıyoruz." dedi.

Bahadır'ın kızı Elif Banu Bahadır ise iktisat mezunu olduğunu ve bahçenin işletme müdürlüğünü yaptığını söyledi.

Babasının bahçeyi büyük bir özveriyle bugünkü haline getirdiğine değinen Bahadır, vatandaşların ilgisinden de çok memnun olduklarını kaydetti.

Bahadır, gelenlerin bahçede adeta doğal hayatı yaşadığını vurgulayarak, "Genel olarak Yalova'daki müşterilerden ziyade İstanbul başta olmak üzere il dışından gelenler çok. Hepsi inşaatlardan, yapılardan bıkmış vaziyette. Doğayla iç içe olmayı tercih ediyorlar. Buraya gelenler bahçemizden domates, biber, salatalığı kendi elleriyle topluyorlar." ifadelerini kullandı.

- Müşteriler uygulamadan memnun

Müşterilerden Özlem Çalışkan da tamamen doğal ürünlerin servis edildiği mekanı çok beğendiğini belirtti.

Çalışkan, "Bahçeden kopardığım domates, biber ve salatalıklarla kahvaltımı yapıyorum. Bunu kent merkezinde kendi imkanlarımla yapmam mümkün değil." dedi.

Özlem Özfidan da Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinden sadece kahvaltı yapmak için bahçeye geldiğini dile getirerek, gittiği yerlerde buradan övgüyle bahsettiğini söyledi.



