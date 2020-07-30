Kahve Dünyası Algötür’den Yine Bir Yenilik

“Hepimizin Ortak Noktası” Kahve Dünyası’nın dinamik hizmetin özel ürünler ve dijital teknolojiyle desteklendiği özel mağaza konsepti Kahve Dünyası Algötür, teknelere servis hizmetiyle denizin ortasında olsanız bile sevdiğiniz ürünlerini size ulaştırıyor. Kahve Dünyası bu yeni hizmetiyle sadece mağazalarına gelen misafirlerinin ve online mağazası üzerinden sipariş veren müşterilerinin değil, aynı zamanda tekneyle tatile çıkan Kahve Dünyası severlerin de hayatını kolaylaştırıyor.

30 Temmuz Perşembe günü hizmete başlayan Kahve Dünyası Algötür Tekne, şu anda Marmaris-Göcek hattında demirleyen teknelere hizmet veriyor. Sipariş vermek için 05372682480 numaralı telefonu arayıp konumunu bildirenlere, sevdikleri Kahve Dünyası ürünleri istedikleri zaman teslim ediliyor.

Çeşit çeşit enfes dondurmaları doya doya tüketin

Kahve Dünyası Algötür Tekne, zengin bir ürün gamını tatilcilerle buluşturuyor. Dondurma sevenler doya doya yiyebilsin diye Kahve Dünyası dondurmalarını özel olarak yarım kiloluk ve 3 litrelik ambalajlarda sunuyor. Dondurma menüsünde bitter çikolatalı, sütlü çikolatalı, fıstıklı, bal badem karamelli, kaymaklı, damla sakızlı, kahveli, limonlu, çilekli ve vişneli lezzetler yer alıyor. Kahve Dünyası’nın katkı maddesi, tatlandırıcı ve koruyucu içermeyen dondurmalarında keçi sütü, tam yağlı Jersey inek sütü ve Kastamonu’nun dağlık bölgelerinde yetişen orkide bitkisinin köklerinden elde edilen özel salebin yanı sıra Kahve Dünyası çikolatası, Gaziantep’in Barak fıstığı, yöresinden temin edilen kuru yemişler ve mevsiminde toplanmış meyveler kullanılıyor.

Denizin ortasında kruvasan keyfi

Kahve Dünyası Algötür Tekne, Kahve Dünyası’nın sevilen kruvasanı ve ekmeğini donuk olarak, pişirilmeye hazır şekilde tatilcilere ulaştırıyor. Cold Brew, No:1, No:2 ve No:5 cold press soğuk içecek çeşitleri ile ev yapımı lezzetindeki limonata da tatil keyfini taçlandırıyor.

Kahve Dünyası’nın formuna özen gösterenler için sunduğu Fit Lezzetler’den Şeker İlavesiz El Yapımı Müsli ve Granola, en değerli kahve çekirdeklerinden özenle hazırlanan paket kahveler, çikolata ve lezzetli atıştırmalıklar da Kahve Dünyası Algötür Tekne ile lezzet tutkunlarına ulaştırılıyor.