Basın İlan Kurumu'nun resmi portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü tarafından güvensiz olduğu tespit edilen, can ve mal güvenliği açısından tehlike arz eden Big Coffee marka elektrikli kahve makinesinin toplatılmasına karar verildi.
Kahve makinesi bakanlık kararıyla piyasadan toplatılacak!
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Big Coffee marka elektrikli kahve makinesinin can ve mal güvenliği açısından tehlike arz ettiği gerekçesiyle piyasadan toplatılmasına karar verildi.
16 Temmuz 2019 Salı 11:24
Basın İlan Kurumu'nun resmi portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü tarafından güvensiz olduğu tespit edilen, can ve mal güvenliği açısından tehlike arz eden Big Coffee marka elektrikli kahve makinesinin toplatılmasına karar verildi.