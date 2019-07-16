Kahve makinesi bakanlık kararıyla piyasadan toplatılacak!

Basın İlan Kurumu'nun resmi portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü tarafından güvensiz olduğu tespit edilen, can ve mal güvenliği açısından tehlike arz eden Big Coffee marka elektrikli kahve makinesinin toplatılmasına karar verildi.



