Kahve toptancısı firma Türkiye kökenli ilk kahve zinciri olma yolunda

ANKARA (AA) - DENİZ ÇİÇEK - Türkiye kökenli ilk uluslararası kahve zinciri olmayı hedefleyen RNB Gıda firması, "Roast'n Berry" markasıyla ilk şubesini Ankara'da açtı. Firma, Almanya, İngiltere, Kanada, Azerbaycan gibi ülkelerde de franchise görüşmelerine başladı.

Dünyada ve Türkiye'de "3. nesil" olarak adlandırılan kahve zincirleri hızla yaygınlaşırken, bu sektörde faaliyet göstermek amacıyla Ankara'da RNB Gıda AŞ firması kuruldu.

RNB Gıda AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Yılmaz, AA muhabirine, Türkiye kökenli ilk uluslararası kahve zinciri olma hedefiyle yola çıktıklarını, "Roast'n Berry" ismini de uluslararası nitelik taşıması ve öyle bir imaj yaratması amacıyla belirlediklerini söyledi.

Markalaşma sürecine 3 yıldır hazırlandıklarını ve kısa süre önce de ilk şubelerini faaliyete geçirdiklerini belirten Yılmaz, "Kahvemizi 14-15 ülkeye satıyoruz. Kahve toptancısı olarak çıktığımız yolda, kendi markamızı oluşturma kararı aldık. Böylece Roast'n Berry hikayesi ortaya çıktı. Şu anda tek şubemiz Ankara'da, franchise sistemimizi kuruyoruz. Artık sahaya indik ve şubeleşmeye başladık." dedi.

- "Butik kahvecilik yapmak istiyoruz"

Markalarını yurt dışına taşımak ve uluslararası marka olmak amacıyla hareket ettiklerini dile getiren Yılmaz, Almanya, İngiltere, Kanada gibi ülkelerle franchise görüşmelerinin devam ettiğini ve Azerbaycan ile Karadağ'ın da aralarında olduğu ülkelerden talep geldiğini bildirdi. Yılmaz, yurt dışındaki şubelerde Türk kahvesini daha fazla öne çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti.

Yılmaz, diğer uluslararası kahve zincirlerinden farklı olarak daha butik kahvecilik yapmak istediklerini belirterek, her kentte çok sayıda şube yerine, belli başlı noktalarda şube açmak istediklerini anlattı.

Kalitenin peşinden koşan, kahve kültürüne sahip insanlara hitap etmek istediklerini ve hedef kitle olarak da beyaz yakalılar ile üst düzey yöneticileri belirlediklerini anlatan Yılmaz, "Sanattan ve kitaptan anlayan bir kitleye hitap etmek istiyoruz. Şubelerimizde online kitap sohbetleri olacak. Aynı zamanda burada kültür de üretmek istiyoruz." diye konuştu.

Marka olarak dünyanın en iyi 10 kahvesi arasında yer alan Ruanda Mıbırızı'nı tercih ettiklerini belirten Yılmaz, "Bizi özel yapan kahve kalitemiz. Bu nedenle kahvelerimizin üzerinde kimlik bilgisine yer veriyoruz. Kahvelerimiz, kahve derecelendirmesinde 100 üzerinden 92 notuna sahip." ifadesini kullandı.

Yılmaz, markalaşma süreci kapsamında, markaya ait soğuk kahve bardakları, kupalar, termoslar, kahve setleri gibi aksesuarları da satışa sunduklarını bildirdi.