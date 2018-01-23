Kahvehaneyi

KAHRAMANMARAŞ (AA) - MUAMMER COŞKUN - Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde işletmeciliğini yaptığı köy kahvehanesini istiridye mantarı üretim tesisine dönüştüren girişimci, yıllık yaklaşık 3 ton ürün almayı hedefliyor.

İlçeye bağlı Rifatiye Mahallesi'nde kahvehane işletmeciliği yapan 32 yaşındaki Özcan Erdevir, geçimini sağlayamayınca iş yerini kapatarak çalışmak için Antalya'ya gitti.

Burada da umduğunu bulayan Erdevir, köyüne geri dönerek bakkal dükkanı açtı, ardından da yeniden kahvehanecilik yapmaya başladı.

Erdevir, bu işlerle de geçimini sağlayamayınca Andırın Kaymakamlığının yönlendirmesiyle Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğüne mantar üreticiliği yapmak için başvurdu.

Yıllarca kahvehane işletmeciliği yaptığı iş yerini aldığı destekle mantar üretim tesisine çeviren Erdevir, kısa sürede iyi ürün aldı.

Erdevir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 yıl kahvehane işletmeciliği yaptığını ancak mantar üretmenin daha zevkli ve bereketli olduğunu söyledi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğünün desteğiyle istiridye mantarı üretimine başladığını dile getiren Erdevir, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 10 yıldır kahvehane olarak kullandığım iş yerimi kapatarak 'mantarhaneye' çevirmeye karar verdim. Yaklaşık 2 ay önce tarım müdürlüğü teknik personelinin desteği sayesinde tesisi kurduk ve ürün almaya başladık. Önümüzdeki 3-5 aylık dönemde 800 kilogram ile bir ton civarında ürün almayı bekliyoruz. İşletmemiz küçük, 50 metrekare civarında olduğu için yıllık 3 ton civarında mantar üretmeyi hedefliyoruz. Kış dönemi olmasına rağmen verim çok güzel."

Erdevir, üretim satış izni de aldığını belirterek, "Ürettiğim mantarları ilçedeki marketlere, bakkallara veriyorum. Pazarlama sıkıntısı çekmiyorum. İnşallah hedefim tesisi daha da büyütmek." dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Uğur Adsay ise çiftçilerin tarlasından, bahçesinden, hayvanlarından en fazla verimi alabilmesi, ülke tarımının ve çiftçisinin kalkınması için çalıştıklarını belirtti.

Girişimci Erdevir'in aldığı cesur bir kararla kahvehanesini mantar üretim tesisine çevirdiğini vurgulayan Adsay, "Teknik personelimiz mantar üretim aşamalarını takip ediyor. Verilen emeklerin boşa gitmediğini görmek bizleri mutlu ediyor. Onların her zaman destekçisiyiz." ifadelerini kullandı.