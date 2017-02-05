Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Bakara İlaç Ümit Güler balistik füze denemesi MOSHE ALUL Ömer Özgür Çetinoğlu
Pembe balonlar umutlarla yükseldi
Balonlar umuda uçuruldu
Kadın kasap yetiştirdi en büyük ödülü aldı
Kadın kasap yetiştirdi ödülü aldı
Komşunu Al Gel kampanyasına destek
Komşunu Al Gel'e tam destek
Sıradışı bir Sevgililer Günü
Sevgililer Gününü sıradışı yaşayın
Kadınlara değer katan sigorta TEB'den
Kadınlara özel sigorta

Kaldırımda yürürken silahla ağır yaralandı

- Malatya'da silahlı kavganın ortasında kalan, yoldan geçen bir kişi ağır yaralandı

Kaldırımda yürürken silahla ağır yaralandı

MALATYA (AA) - Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yaşanan silahlı kavga sırasında kaldırımda yürüyen bir genç, ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hacı Abdi Mahallesi İsmet Paşa Caddesi'nde iki grup arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda otomobile binerek bölgeden uzaklaşan kişilerce pompalı tüfekle karşı tarafa ateş açıldı.

Bu sırada kaldırımda yürüyerek evine gitmekte olan Mehmet Ali Taşkın (18), vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı.

Taşkın, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, zanlı veya zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
AmbulansMalatyaSilahlı SaldırıYaralı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.