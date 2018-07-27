Kale Grubu 61 yaşında

ÇANAKKALE (AA) - Kale Grubu, 61. kuruluş yıl dönümünü, temellerinin atıldığı Çanakkale'nin Çan ilçesinde düzenlenen törenlerle kutladı.

2016'da hayatını kaybeden Türk sanayisinin duayenlerinden İbrahim Bodur'un, 27 Temmuz 1957'de temellerini attığı Kale Grubu'nun 61. kuruluş yıl dönümü ve geleneksel Seramik Bayramı dolayısıyla etkinlikler gerçekleştirildi.

Çan ilçesinde kurulu Kaleseramik fabrikalarındaki tören, eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut, eski bakanlardan Vecdi Gönül, Ali Coşkun, Hasan Basri Aktan, Faruk Nafiz Özak ile Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Çan Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu, iş ortakları, çalışanlar ve konukların katılımıyla gerçekleştirildi.

Kale Grubu Başkanı ve Üst Yöneticisi Zeynep Bodur Okyay, burada yaptığı konuşmada, Kale Grubu'nun 61'inci kuruluş yıl dönümünün sevincini ve haklı gururunu yaşadıklarını söyledi.

Grubun kurucusu ve onursal başkanı İbrahim Bodur'un mirası Seramik Bayramı'nı bu sene de kutlamaktan büyük heyecan duyduklarını belirten Okyay, şöyle konuştu:

"Rahmetli babam İbrahim Bodur'un 61 yıl önce attığı sağlam temellerin üzerine onun değerleriyle sağlam duvarlar ördük ve bu toprakların kalesi olduk. Bundan sonra da sanayinin geleceğine yatırım yapmayı sürdürüyoruz. 61 yıl önce İbrahim beyin vizyonuyla bir kıvılcımdan meşale doğdu. Çanakkale'den yükselen Kale bayrağı, bugün 100'den fazla ülkede dalgalanmakta. Hepimiz için tek vatan olan Anadolu'nun bereketli topraklarında doğup büyüyüp kök salan bir sanayi kuruluşu olarak ülkenin dört bir yanına fabrikalar kuruyoruz, üretiyoruz, daha müreffeh bir ülke için canla başla çalışmaya devam ediyoruz."

- "Üretim yolculuğunda hayallerimiz büyük, ufkumuz çok açık"



Okyay, seramikle topraktan başladıkları yolculuğu köklerinden aldıkları ilhamla gökyüzüne taşıdıklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Savunma ve havacılık sektöründe 30 yıllık tecrübeye sahip, uluslararası alanda itibar kazanmış bir şirketiz. Sektörde yerlileşme programının en önemli paydaşlarından biri olarak, pek çok yenilikçi projeyi hayata geçirdik, geçiriyoruz. Seramik üretiminde Avrupa'da ilk üçte, yapı kimyasalları sektöründe Avrupa’da ilk beşteyiz. Kale'nin yapı ürünleri grubundaki lokomotif şirketi Kale Seramik'in sektördeki açık ara liderliğini pekiştirmek için çalışıyoruz. Pek çok ilke, yenilikçi ürün ve hizmete imza atıyoruz. Tüm şirketlerimizde teknolojiye yaptığımız dev yatırımlarla öne çıkıyoruz. Topraktan başlayıp gökyüzüne çıktığımız üretim yolculuğunda hayallerimiz büyük, ufkumuz çok açık."

Okyay, 2011 yılında İzmir’de açtıkları Kale Pratt & Whitney fabrikasının geçen sene 3 kat büyüdüğünü, bu sene ise 2,5 kat büyümeyi hedeflediklerini anlattı.

- "İlk F-35 savaş uçağında Kale imzası"



Haziran ayında Amerika'da gerçekleştirilen törenle Türkiye'ye teslim edilen ilk F-35 savaş uçağında Kale imzasının bulunduğunu anımsatan Okyay, şunları söyledi:

"Dünyanın en gelişmiş savaş uçağı F-35’in üzerinde Kale Havacılık ve Kale Pratt & Whitney tarafından üretilen gövde, kanat, kokpit ve motor parçaları bulunuyor. Kale Arge’nin Turbojet motoru projesi bu sene sonunda tamamlanıyor. Ülkemizin savunma sanayisine büyük bir ivme kazandırması beklenen bu motorun ardından daha gelişmiş bir versiyonunun tasarımına da başladık. Kalekalıp'ta ise askerimizin ve emniyet güçlerimizin ihtiyacını karşılayacak yeni hafif silahların geliştirmesini tamamladık ve tasarlayıp, ürettiğimiz silahlar devlet envanterine girdi. Türkiye geçen yıl, kendi milli savaş uçağını üretmek amacıyla kapsamlı bir proje başlattı. Biz de İngiliz Rolls-Royce ile yüzde 51 Kale-49 Rolls-Royce olacak şekilde TAEC isimli ortak bir şirket kurarak, Milli Muharip Uçak projesinde motor geliştirme teklifi sunduk. İnşallah yakın bir zamanda iyi haberler alırız."

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş da bir zamanlar teknoloji transferi adı altında, Türkiye'nin yüksek teknolojilerle tanışmasını istemeyenlerin bir müddet sonra kendi yerli, milli imkanlarıyla sanayileşmeye adım atmasının önüne geçmek için çeşitli entrikalar ve hilelerle Türkiye'nin önünü kesmeye çalıştıklarını söyledi.

Bugün Türkiye'nin geldiği noktanın fevkalade önemli olduğuna işaret eden Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Dünyanın 17. büyük ekonomisiyiz. Satın alma paritesi bakımından da dünyanın 12. ülkesiyiz. Şu anda içinde bulunduğumuz Kale Grubu seramik ile başlamış olduğu sanayileşme yolculuğunu bugün savunma sanayinde atacağı devasa adımların hazırlığına kadar getirmiş önemli bir kuruluşumuzdur. Sanayileşme ve ekonomide Türkiye'nin geldiği nokta tabiri caizse 1. Lig'den Süper Lig'e çıkmak için play-off'ta oynayan bir takımın hali gibidir. Henüz dünyanın süper liginde değiliz. Ama 2. Ligden 1. Lig'e çıktık. 1. Lig'de de play-off oynuyoruz. İnşallah Play-Off'ta şampiyon olarak Türkiye'nin dünyanın Süper Ligi'ne çıkmasını sağlayacağız."

- "Türkiye'nin kalkınma potansiyellerini en güzel şekilde değerlendireceğiz"

Kurtulmuş, dünyanın 10 büyük ekonomisinden birisi olmasını mümkün kılmak için mücadele verdiklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Sanayileşme süreçlerinde birkaç tane önemli adım var. Bunlardan birisi motor yapabilme kapasitesine sahip olmaktır. Ülkelerin küresel yarışta geldiği nokta bu adımların mutlaka süratle atılması zorunlu kılıyor. Bu, Türkiye için de önemlidir. Türkiye zırh teknolojisinde dünyanın sayılı ülkelerinden birisidir. Ama maalesef tank motoru yapamadığı için henüz o alanda dünyanın süper ligine çıkmış değiliz. Türkiye uzay ve havacılık endüstrisinde belli bir mesafe almıştır ancak uçak motorunu imkanlarıyla üretebilir bir noktaya gelmediği için henüz orada da Süper Lig'e çıkmış değiliz. Dünyadaki gelişmiş ve Süper Lig'de oynayan ülkelere baktığınız zaman en temel özelliklerinden birisi bu motor sanayindeki başarılarını sağlamış olmalarıdır. Bu yeni süreçte kendi ayakları üzerinde güçlü bir şekilde durabilen ülkeler ve bölgeler son derece önemlidir. Bunun için Türkiye'nin çok güçlü bir şekilde bu mücadeleyi yüksek teknolojilerde, sanayide sürdürmesi lazım. Türkiye'nin en iyi şekilde rekabet edebilir bir ülke haline gelmesi lazımdır."

Konuşmaların ardından 61. yıl aile hatıra fotoğrafı çektirilip, Sodyum Silikat Üretim Tesisi'nin açılışı yapıldı.