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Kalecik Belediye Başkanı trafik kazasında yaralandı

- Makam aracının karıştığı kazada hafif yaralanan Filiz Ulusoy, tetkikler için hastaneye götürüldü

Kalecik Belediye Başkanı trafik kazasında yaralandı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Kalecik ilçesinin belediye başkanı Filiz Ulusoy, makam aracının karıştığı trafik kazasında hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ulusoy'un da içinde bulunduğu Ahmet Karakuş yönetimindeki 06 UAA 96 plakalı makam aracı, Akyurt ilçesi Şehitler Çeşmesi mevkisinde "U" dönüşü yapan Ömer Ş.'nin kullandığı 06 AC 2265 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada hafif yaralanan Ulusoy, ambulansla götürüldüğü Akyurt Devlet Hastanesinde yapılan ilk kontrolünün ardından detaylı tetkikler için Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Bu arada, olay sonrası kaçan tır sürücüsü ise jandarma tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Sürücünün daha önce ehliyetine el konulduğu için ehliyetsiz şekilde araç kullandığı belirtildi.

Makam aracı sürücüsünün ise kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi.



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Belediye BaşkanıMakam AracıTrafik Kazası
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