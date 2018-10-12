Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Bursa eren sanal Trabzon
Emlakta ufuk turu attı
Emlakta ufuk turu attı
Herşey hijyen için
Herşey hijyen için
Ambalaj ödülleri verildi
Ambalaj ödülleri verildi
İyi markamız olmalı
Gıdada markamız olmalı
Tasarıma tam destek
Tasarıma tam destek

Kale'den Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na destek

- Kale, yüzde 40'a varan mevcut indirim kampanyasını yıl sonuna kadar uzatırken, buna enflasyonla mücadele programı kapsamında yüzde 10 daha indirim ekledi

Kale'den Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na destek
banner17

İSTANBUL (AA) - Kale, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na destek kararı alarak, yıl sonuna kadar tüm ürünlerinde yüzde 10 ilave indirim uygulayacağını bildirdi.

Kale açıklamasına göre, şirket, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından duyurulan Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na destek kararı aldı. Şirket, yıl sonuna kadar uzattığı yüzde 40'a varan indirim kampanyasına, yüzde 10 da enflasyonla mücadele indirimi ekledi.

Kaleseramik'in Çanakkale Seramik, Kalebodur, Kale Banyo, Edilgres ve Edilcuoghi markalarının yanı sıra Kalekim'in her türlü yapı kimyasalını kapsayan ürünleri kampanyada yer alıyor.

Söz konusu markaların geniş ürün yelpazesiyle bütünsel çözümler sunan yenilikçi serileri, yüzde 40'a varan tüketici kampanyasına ilaveten uygulanan yüzde 10 indirim fırsatıyla tüm Kale mağazaları ve satış noktalarında tüketicinin beğenisine sunuluyor. Kampanya, yıl sonuna kadar sürecek.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
"Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı"Kale
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1