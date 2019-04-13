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Kale'nin yenilikçi ürünlerine Coverings Fuarı’nda yoğun ilgi

- Kaleseramik Yurt Dışı Piyasalar Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Günfer Haklı: - "Kaliteli ve özgün tasarım anlayışımızı simgeleyen ürünlerimizle, fuarın öne çıkan markaları arasında yer aldık"

Kale'nin yenilikçi ürünlerine Coverings Fuarı’nda yoğun ilgi
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İSTANBUL (AA) - Uluslararası seramik pazarının öncü ve lider oyuncularından Kaleseramik, dünyanın en önemli seramik fuarlarından Coverings 2019’da yeni ürünlerini tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Avrupa’nın 4’üncü, dünyanın 15’inci büyük seramik karo üreticisi konumundaki Kaleseramik, 9-12 Nisan 2019 tarihlerinde ABD’nin Orlando kentinde düzenlenen ve seramik sektörünün en önemli etkinliklerinden biri olan Coverings Fuarı’nda yeni koleksiyonlarıyla fark yarattı.

Kaleseramik, her biri alanında öncü markaları "Edilcuoghi Edilgres", "Campani", "Çanakkale Seramik" ve "Kalebodur"un yenilikçi ürünlerini Kale standında, alternatif kullanım alanlarından örneklerle birlikte ziyaretçilerin beğenisine sundu.


- "İtalyan markalarımızla küresel pazarda büyümeyi hedefliyoruz"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaleseramik Yurt Dışı Piyasalar Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Günfer Haklı, kullanıcılarının hayal ettikleri yaşam alanlarını oluşturabilmesi için farklı tarzlara özel tasarımlar ve hayatı kolaylaştıran işlevsel çözümler geliştirdiklerini belirterek, “Kaliteli ve özgün tasarım anlayışımızı simgeleyen ürünlerimizle, fuarın öne çıkan markaları arasında yer aldık.” ifadelerini kullandı.

Kaleseramik’in küresel pazarda büyümeyi hedeflediğini aktaran Haklı, şunları kaydetti:

“1962 yılında Türkiye'nin ilk seramik ihracatını gerçekleştiren Kaleseramik, 2011 yılında İtalya’nın prestijli markaları Edilcuoghi Edilgres ve Campani’yi, Kale Italia ile bünyesine kattı. Seramiğin merkez üssü kabul edilen İtalya’nın, seramik sektöründeki ilk yabancı satın almasını gerçekleştiren Kaleseramik, bu yatırımıyla yurt dışında markalaşma çalışmalarına ivme kazandırdı. Bugün, Asya’dan Avrupa’ya, Amerika’dan Afrika’ya kadar, farklı kıtalarda 100’den fazla ülkede Kale markalı ürünler tüketiciyle buluşuyor.”

Coverings Fuarı’nda, Kale’nin Oregon, Ashdown ve Woodream koleksiyonları ilk kez tüketici ve profesyonellerin beğenisine sunuldu. Yeni koleksiyonların yanı sıra Kalebodur’un inovatif ürünü Kalesinterflex de, farklı kullanım alanlarından örneklerle sergilendi.


- Yenilikçi ürün Kalesinterflex


İleri teknoloji ile birlikte köklü marka deneyimini ürün gamına yansıtan Kalebodur, 3 ve 5 milimetre kalınlık alternatifleri ve 120x360 cm boyutu ile Türkiye'nin en ince, en büyük boyutlu ve esneyebilen seramik karosu Kalesinterflex ile mimari tasarımlara ve inşaat teknolojilerine yeni bir bakış kazandırıyor.

Diğer kaplama malzemelerine göre çok daha kullanışlı, estetik ve dayanıklı bir yapıya sahip Kalesinterflex, artık mutfak tezgahı ve dolap kapakları ile masa, sehpa, TV set üniteleri ve banyo mobilyaları gibi farklı alanlarda da kullanılıyor.

Kalesinterflex, hem dış cephede hem de iç mekanlarda yeni fikirlerin uygulanmasına ve modern yaşam alanları yaratılmasına imkan sağlıyor. Çevreci bir ürün olan Kalesinterflex, doğadan daha az ham madde, daha az enerji, daha az su kullanılarak üretiliyor.

Kalesinterflex ayrıca, ateşe ve kimyasallara dayanıklı olması, kolay temizlenebilirliği ve antibakteriyel olması ile de öne çıkıyor. Antigrafiti özelliğinin bulunması, farklı ebatlarda rahatlıkla kesilebilirliği, çevre dostu ve fotokatalitik olmasıyla da tüketici ve profesyonellerin öncelikli tercihi haline geliyor.

Geniş renk ve doku yelpazesine sahip olan Kalesinterflex, tüm bu özellikleriyle yapılara büyük bir hareket, uygulama ve yaratıcılık özgürlüğü sunuyor.


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