Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda ekonomi dünya mersin Trabzon
“Yem bezelyesi“ üreticisinin yüzünü güldürdü
“Yem bezelyesi“ sevindirdi
Altının kilogramı 257 bin 200 liraya geriledi
Altının kilosu geriledi
THY'den açıklama
THY'den açıklama
TÜBİTAK personel alacak
TÜBİTAK personel alacak
Kırkağaç kavununda bereketli sezon
Kavunda bereketli sezon

Kaleseramik'in Çeşme'de yenilediği mağazası açıldı

- Kaleseramik Genel Müdür Yardımcısı Barış Orbay: - "Kaleseramik olarak, yepyeni bir mağazacılık anlayışı ile perakende sistemimizi yeniden düzenleyerek, 360 derece hizmet sunuyoruz"

Kaleseramik'in Çeşme'de yenilediği mağazası açıldı
banner17

İSTANBUL (AA) - Türkiye seramik sektörünün önde gelen kuruluşu Kaleseramik tarafından, Çeşme’de yenilenen Kale mağazasının açılışı gerçekleştirildi.

Kaleseramik'ten yapılan açıklamaya göre, Kaleseramik’in yeni mağazacılık konseptiyle yenileyerek hayata geçirdiği Çeşme mağazası açıldı. Açılışa Kaleseramik Genel Müdür Yardımcısı Barış Orbay, Kaleseramik Pazarlama Direktörü Zeliha Özay Yurdatap, İzmir Serbest Mimarlar Derneği Başkanı Hüseyin Egeli, mimarlar Celal Abdi Güzer, Dürrin Süer, Metin Kılıç, Jülide Tutan, Şükrü Kocagöz, Salih Seymen’in yanı sıra İzmir ve Çeşme iş dünyasından çok sayıda davetli katıldı.


- "Ürünlerimizi en uyumlu şekilde tek alanda sunuyoruz"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaleseramik Genel Müdür Yardımcısı Barış Orbay, Kaleseramik olarak ürettikleri her ürünle giderek daha hızlı akan hayatı tüketiciler için kolaylaştırma ve tüketicilerin yaşam kalitesini artırma hedefiyle yola çıktıklarını belirterek, "Artık ürünleri en uyumlu şekilde fazla aramaya gerek kalmadan, tek bir alanda ve birbirini tamamlar şekilde kullanıcılara sunmak en az ürüne hayat vermek kadar önemli hale geldi. Bu doğrultuda Kaleseramik olarak, yepyeni bir mağazacılık anlayışı ile perakende sistemimizi yeniden düzenleyerek, 360 derece hizmet sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaleseramik'in prestijli markalarının yeni mağazacılık konseptiyle sunulduğu Çeşme mağazasında, Çanakkale Seramik, Kalebodur, Kale Banyo, Edilcuoghi ve Edilgres’in yanı sıra Kalekim ürünleri tüketici ve profesyonellerin beğenisine sunuluyor.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Kale
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5