“Kalıcı çözüm yapısal reformlarda”

Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Murat Sağman ise 31 Mart seçiminden sonra 4.5 yıl seçim yapılmayacak bir dönemin başlayacağını belirterek, bunun yapısal reformlar için fırsat yaratacağını belirtti.



Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe Yerleşkesinde düzenlenen “Çarşamba Buluşmaları -Ekonomi Söyleşilerinde”, para piyasalarında yaşanan çalkantılar masaya yatırıldı. “Türkiye Ekonomisinin Geleceği” başlığında Altınbaş Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ahmet Kasım Han’ın moderatörlüğünü yaptığı panele, Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emre Alkin, Altınbaş Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi ve eski bakanlardan Doç. Dr. Işın Çelebi ve Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Murat Sağlam katıldılar.



“Almanya ile başladı, MB çalkantıyı artırdı”



Panelde konuşan Prof. Dr. Emre Alkin, para piyasalarında yaşanan çalkantının, geçtiğimiz hafta Almanya ekonomisinin kötüye gittiğini gösteren verilerin açıklanmasıyla başladığına dikkat çekti. Prof. Dr. Alkin, Merkez Bankası’nın haftalık repo ihalelerini ertelemesinin de çalkantıyı artırdığını vurguladı. JP Morgan’a yönelik soruşturma kararının ve Londra’daki Swap piyasasına yönelik adımların da son günlere damga vurduğunu belirten Prof. Dr. Alkin, bunun sonucunda Dolar/TL’nin düştüğünü ama bunun maliyetlerinin olduğunu kaydetti. Prof. Dr. Emre Alkin, mevcut durumun sürdürülebilir bir niteliğinin olmadığını belirterek, olağanüstü önlemlerin kısa tutulması gerektiğini ifade etti. Prof.Dr.Alkin, Türkiye’nin asıl atması gereken adımın yapısal reformlar olduğunu belirterek, eğitimin seviyesi yükselmedikçe, adalet artırılmadıkça ekonomide kalıcı iyileşme sağlamanın güç olduğunu belirtti. İhracatın ithalata bağımlılığının da azaltılması gerektiğini ifade eden Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emre Alkin, 120 milyar dolardan fazla ara malı ithalatının da azaltılması gerektiğini vurguladı.



“Olağanüstü dönemleri olağan önlemlerle aşmak”



Altınbaş Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ahmet Kasım Han ise başarılı ülkelerin olağanüstü dönemleri olağan önlemlerle atlatabilenler olduğuna dikkat çekti. ABD’nin Golan Tepeleri’yle ilgili kararına da değinen Prof.Dr. Ahmet Kasım Han, bu adımın uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve bölgede 450-500 yıllık düzeni yıktığını vurguladı.



“Sıkı para politikasına ihtiyaç var”



Altınbaş Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi ve eski bakanlardan Doç. Dr. Işın Çelebi ise yaşanan çalkantı sonrasında makro ekonomik hedeflerin geçerliliğini yitirdiğini belirterek, Nisan ayında bunların yenileneceği öngörüsünde bulundu. Merkez Bankası rezervlerindeki düşüşün de endişe yarattığına dikkat çeken Doç. Dr. Işın Çelebi, kısa vadeli borçların rezervlere oranının yüzde 120’ye çıktığı uyarısında bulundu.



Doç. Dr. Işın Çelebi, 1994 Krizinin faizleri masa başında belirleme amacından, 2001 Krizinin ise IMF’in kuru belirleme amacından çıktığını belirtti. Çelebi, kuru ve faizi belirleme amacı güdüldüğünde piyasaların işlerliğini yitirdiğine dikkat çekti. Çelebi, şu anda ekonomide sıkı para politikasına ve sıkı bir ekonomi yönetimine ihtiyaç olduğunu söyledi.



“Seçimsiz dönem fırsat”



Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Murat Sağlam ise Merkez Bankası’nın döviz rezervlerinin, benzeri ülkelere göre çok düşük olduğunu belirterek, bunun da kaygı yarattığına dikkat çekti. Murat Sağman, mevduat faizlerinin düşük tutulmasının da endişeye yol açtığını belirtti. Sağman, mevcut enflasyon ve Merkez Bankası faizleri göz önüne alındığında mevduat faizlerinin yüzde 25-26’larda olması gerektiğini ancak yüzde 18-19’larda bulunduğunu vurguladı. TL’nin değerinin düşmesinin engellendiğini ama buna karşılık faizin yükseldiğini, borsanın düştüğünü belirtti. Sağman, bu durumun ekonomi üzerinde uzun vadede olumsuz etkisinin olabileceğini kaydetti. Murat Sağman, 31 Mart seçiminden sonra 4.5 yıl seçim yapılmayacak bir dönemin başlayacağını belirterek, bunun yapısal reformlar için fırsat yaratacağını belirtti.



