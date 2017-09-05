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Kalın: Myanmar TİKA yetkililerinin girişine ve ilk etapta bin tonluk yardım yapılmasına izin verildi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Cumhurbaşkanımızın Myanmarlı mevkidaşı ile yaptığı görüşme sonrasında, bölgeye ilk yabancı yardım kuruluşu olarak Myanmar TİKA yetkililerinin girişine ve ilk etapta bin tonluk yardım yapılmasına izin verildi." dedi

Kalın: Myanmar TİKA yetkililerinin girişine ve ilk etapta bin tonluk yardım yapılmasına izin verildi

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii'nin görüşmesi sonrasında, bölgeye ilk yabancı yardım kuruluşu olarak Myanmar TİKA yetkililerinin girişine ve ilk etapta bin tonluk yardım yapılmasına izin verildiğini bildirdi.

Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suu Çii'nin bugün gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Sayın Cumhurbaşkanımızın bugün Myanmarlı mevkidaşı ile yaptığı görüşme sonrasında bölgeye ilk yabancı yardım kuruluşu olarak Myanmar TİKA yetkililerinin girişine ve ilk etapta bin tonluk yardım yapılmasına izin verildi." ifadesini kullanan Kalın, yardımların, saldırılar sonucunda yüzlerce ailenin evinden ve köyünden edildiği Rakhayn'ın kuzey bölgesi Maungtaw ve Buthi Taung'a ulaştırılmak üzere Rakhine Eyalet Hükümeti ile iş birliğinde gerçekleştirilmesinin planlanlandığını belirtti.

Kalın, Maungtaw ve Buthi Taung'da saldırılardan kaçarak dağlık bölgelere yayılan Rohingyalara ilk etapta dağıtılacak acil yardım paketlerinin, temel gıda maddesi olan pirinç, kurutulmuş balık ve giyim malzemesinden oluştuğuna işaret etti. Kalın, bölgedeki belirsizlik ve güvenlikle ilgili endişelerin devam etmesi nedeniyle yardımların Rakhine Eyalet Hükümeti ile iş birliği içinde yarından itibaren askeri helikopterler aracılığıyla ulaştırılmaya çalışılacağını kaydetti.

Türkiye'nin yardımlarının bunlarla sınırlı kalmayacağını belirten Kalın, "Rohingyaların acil ihtiyaçları olan başta gıda ve giyim malzemeleri olmak üzere, ilaç ve benzeri sağlık malzemeleri de düzenli aralıklarla Rakhayn Hükümeti ile eş güdüm halinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacaktır." ifadesini kullandı.

Son olaylardan kaçarak Bangladeş'e sığınanların sayısının da 100 bine yaklaştığına işaret eden Kalın, açıklamasında şunları kaydetti:

"Perşembe günü Dışişleri Bakanımız ve TİKA Başkanımızın da olduğu bir heyet Cox Bazaar'da kamplar ve çevresinde yaşayanlar için acil gıda-ilaç, sahada acil yardım gerektiren hastaların hizmetinde kullanılmak üzere ambulans gibi yardımları bizzat gerçekleştirecektir.

Böylece ülkemiz, TİKA Yangon (Myanmar) ve Dakka ofislerinin bulunduğu ülkelerin hükümet yetkilileriyle birlikte planladıkları ve onay aldıkları süreçler sonucunda, sınırın iki yakasında zorluklar çeken Arakanlı Müslümanlara ulaşarak toplamda ilk etapta 100 bin aileye yardım ulaştıracaktır."

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