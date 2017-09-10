Kalitesiz kırtasiye üretimi azaldı

İSTANBUL (AA) - HİKMET FARUK BAŞER - Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı denetimleri sonucunda piyasada kalitesiz ve standartlara uymayan kırtasiye oranında büyük düşüş yaşandığını söyledi.

Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2017-2018 eğitim-öğretim yılının 18 Eylül Pazartesi günü başlayacağını belirtti.

Bu dönemde okul alışverişinin de arttığını ifade eden Şahin, çocukların sağlığı için kırtasiye ve diğer ürünlerin denetimlerinin artırılması gerektiğini vurguladı.

Bakanlık denetimleri sonucunda piyasadaki standartlara uymayan kırtasiye oranında büyük bir düşüş yaşandığını gözlemlediklerini ifade eden Şahin, "Uygunsuz kırtasiye oranında geçmişten günümüze yapılan çalışmalar sonucunda epeyce bir azalma görüldü.'' diye konuştu.

- ''Kırtasiye'de merdiven altı ürünler tercih edilmemeli''

Tüketicilerin kırtasiye ve okul malzemelerini temin ederken dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Şahin, kırtasiye ürününü seçerken, üretici veya ithalatçının açık adının ve adresinin bulunduğu ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini söyledi.

Şahin, merdiven altı diye tabir edilen, markası, modeli belli olmayan üreticisine dair hiçbir bilgi bulunmayan ürünlerin satın alınmaması tavsiyesinde bulunarak, şunları kaydetti:

''Satın alınan kırtasiye ürünlerinden özellikle boya kalemlerinde 'EN71 standardına uygundur' ibaresinin bulunup bulmadığına mutlaka bakılmalıdır. Oyuncak şeklinde olan ve oyuncak niteliği taşıyan kırtasiye ürünlerinde ise hangi yaş grubuna yönelik olduğuna dair ibarelerin ve diğer uyarıların bulunup bulunmadığı kontrol edilmelidir. 36 aydan küçük çocuklar için risk oluşturan kırtasiye malzemelerinde bulunan uyarılar yaşanabilecek kazalara karşı dikkate alınmalıdır. Yine oyuncak şeklinde olan kırtasiye ürünlerinde (CE) markasının bulunup bulunmadığı kontrol edilmelidir.''

- ''Güvensiz ürünlerin listesine bakılmalı''

Şahin, güvensizliği tespit edilen ürünlerin Bakanlık kararıyla toplatılabildiğini, toplatma kararlarının da Gümrük ve Ticaret Bakanlığının sayfasında yayımlandığını dile getirdi.

Ebeveynlerin Bakanlığın sayfasına girerek güvensiz olduğu tespit edilen ve bu yüzden toplatma kararı verilen ürünlerin listesini bakması gerektiğini ifade eden Şahin, ''Bu ürünlerden uzak durulmalıdır. Ayrıca yakın çevreye dost ve akrabaya anlatmalı, onların da uzak durması sağlanmalıdır.'' diye konuştu.