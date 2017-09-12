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Kalkan balığının kilosu 100 liradan alıcı buluyor

- Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Karakaş: - "Karadeniz'e açılan balıkçılar normal büyüklükte kalkan balığı avlıyorlar. Genelde 3-5 kilo arasında oluyor. Tezgahlarda 100 liradan satılan kalkan balığı genelde lokanta ve restoranlara veriliyor"

Kalkan balığının kilosu 100 liradan alıcı buluyor

DÜZCE (AA) - Denizlerde avlanma yasağının kalkması ile tezgaha giren kalkan balığının kilosu 100 liradan alıcı buluyor.

Batı Karadeniz Bölgesinin en önemli balıkçı limanına sahip Akçakoca'da avlanma yasağının kalkması ile birlikte kalkan balığı tezgahlarda yerini almaya başladı. Kalkan balığı tezgahlarda 100 liradan alıcı buluyor.

Kalkan balığının çok lezzetli ve farklı bir alıcı kitlesinin olduğunu belirten Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine bu ayların kalkan balığının mevsimi olduğunu söyledi.

Şu anda kalkan balığının kilosunun 100 lira seviyelerinde olduğunu vurgulayan Karakaş, "Karadeniz'e açılan balıkçılar normal büyüklükte kalkan balığı avlıyorlar. Genelde 3-5 kilo arasında oluyor. Tezgahlarda 100 liradan satılan kalkan balığı genelde lokanta ve restoranlara veriliyor." dedi.

Kalkan balığının lezzet olarak mükemmel olduğunu vurgulayan Karakaş, "Kalkan balığı lezzet olarak çok güzeldir. İyi bir pişirmeden sonra mükemmel bir balık olduğu anlaşılır. Şu anda yeterli derecede çıkmaktadır. Fiyatları arz talebe göre değişkenlik göstermektedir. Bu tür balıkları genelde otel ve diğer işletmeler alıyor." diye konuştu.

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DüzceAkçakocaKalkan Balığı
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