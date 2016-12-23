Kalkınma Bakanı Elvan Konya'da

KONYA (AA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Kayseri'deki terör saldırısında yaralanan Konyalı Çavuş Tolga Öğütlü ile er Recep Güney'i ziyaret etti.
Elvan, Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen Uzman Çavuş Burak Boz’un cenaze törenine katılmak üzere Konya'nın Ereğli ilçesine geldi.
Törenin ardından Elvan, Kayseri'deki terör saldırısında yaralanan ve tedavi gördükleri hastaneden taburcu edilen Çavuş Öğütlü ile er Recep Güney'in ilçedeki babaevine gitti.
Bakan Elvan'a ziyarette, Konya Valisi Yakup Canbolat, Ereğli Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran ve Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven eşlik etti.