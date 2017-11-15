Kalkınma Bakanı Elvan Singapur'da

SİNGAPUR (AA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye ekonomisini kötülemeye çalışanlara en güzel cevabın, istihdam rakamları olduğunu belirterek, "2011 yılından beri en yüksek ilave istihdam. Bu son derece önemli. Ekonomimiz inşallah beklenenin üzerinde bir büyüme performansı gerçekleştirecek." dedi.

Elvan, resmi ziyaret için bulunduğu Singapur'da ağustos ayına ilişkin iş gücü verilerini değerlendirdi.

İşsizlik rakamlarının beklentilerden daha iyi geldiğini ifade eden Elvan, son bir yılda 1 milyon 355 bin ilave istihdam sağladıklarını belirtti. "Bu, çok önemli bir rakam." diyen Elvan, ekonominin iyi bir yönde seyrettiğini söyledi. Elvan, "Özellikle ekonomimizi kötülemeye çalışan, ekonomimiz üzerinde birtakım hesaplar yapmaya çalışanlara en güzel cevap diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Elvan, iş gücüne katılımda da yüksek artış olduğuna işaret ederek, "İş gücümüze 1 milyon 266 bin kişi giriyor ve son bir yılda ilave etmiş olduğumuz istihdam 1 milyon 355 bin. Bu, önemli bir gösterge diye düşünüyorum. Diğer taraftan 2017 yılı ocak-ağustos dönemine baktığımızda 2 milyon 100 bin ilave istihdam sağladığımızı görüyoruz. Bu da 2011'den beri en yüksek ilave istihdam. Bu da son derece önemli. Dolayısıyla Türkiye büyümeye ve güçlenmeye devam ediyor. Ekonomimiz inşallah beklenenin üzerinde bir büyüme performansı gerçekleştirecek." ifadelerini kullandı.

- İstihdam seferberliğinin katkısına vurgu

Ekonominin rayında gittiğini, istihdamdaki ciddi canlanmanın bunun göstergesi olduğunu anlatan Elvan, şunları kaydetti:

"İstihdam seferberliğinin çok önemli katkısı oldu. Özellikle başta Avrupa piyasaları olmak üzere dünyada ekonomik canlanmanın da bunda büyük etkisi olduğunu düşünüyorum. Biliyorsunuz kapasite kullanım oranımız yüzde 80'ler seviyesinde ki bu da oldukça yüksek. Özellikle yurt dışı talebin yüksek olduğunu ifade etmek istiyorum. İhracatımız da bundan sonraki süreçte oldukça iyi gidecek, bunu gösteriyor. Özellikle üretime ve ihracata yönelik çalışan firmalarımızın kapasitelerini zorladıklarını görüyoruz. Bu da ilave yeni yatırım anlamına geliyor. Önümüzdeki dönemde yatırımların daha da artacağını düşünüyoruz. 2018 yılında ilk kez yatırımlarda, kamu da dahil olmak üzere 1 trilyon liranın üzerine çıkacağımızı tahmin ediyoruz. Bu gelişmeler daha da iyi olacak. Ekonomimiz her zaman söylediğimiz gibi sağlam temeller üzerine kurulmuştur, Türkiye büyümeye ve güçlenmeye devam edecek."