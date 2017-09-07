Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam caz festivali Lebogang Manyama 4. hafta maçları
Kadınlara internet eğitimi
Kadınlara internet eğitimi
ALES'te köklü değişiklik
ALES'te köklü değişiklik
Hedef Güney Kore'yi geçmek
Hedef Güney Kore'yi geçmek
Hobisi ekmek kapısı oldu
Hobisi ekmek kapısı oldu
7 bin 700 metre kazıldı
Avnupa'nın en uzun tüneli olacak

Kalkınma Bakanı Elvan'dan Mersin'e otoyol müjdesi

- Bakan Elvan: "1,5 yıl gibi kısa bir sürede Çeşmeli-Taşucu otoyolunun projesini yaptırdık ve hemen ardından ÇED sürecini tamamladık. Bu aşamalar tamamlandıktan sonra yolumuzun yapımını Yüksek Planlama Kurulu onayına sunduk. Kısa bir sürede bu süreç de tamamlandı. Başbakanımız Binali Yıldırım da kurul kararını onayladı. Mersinimize hayırlı ve uğurlu olsun"

Kalkınma Bakanı Elvan'dan Mersin'e otoyol müjdesi

MERSİN (AA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin'de yapımı planlanan Çeşmeli-Taşucu otoyoluna ilişkin Yüksek Planlama Kurulu (YPK) kararının Başbakan Binali Yıldırım tarafından onaylandığını bildirdi.

Bakan Elvan, yaptığı yazılı açıklamada, kent için en önemli projelerden olan otoyolun sözünü, genel seçimler öncesinde verdiklerini anımsattı.

Çalışmalara seçim döneminde başladıklarını aktaran Elvan, "1,5 yıl gibi kısa bir sürede Çeşmeli-Taşucu otoyolunun projesini yaptırdık ve hemen ardından ÇED sürecini tamamladık. Bu aşamalar tamamlandıktan sonra yolumuzun yapımını Yüksek Planlama Kurulu (YPK) onayına sunduk. Kısa bir sürede bu süreç de tamamlandı. Başbakanımız Binali Yıldırım da kurul kararını onayladı. Mersinimize hayırlı ve uğurlu olsun.” ifadesini kullandı.

Elvan, Mersin’de verdikleri sözlerin takipçisi olduklarını belirterek, her projeyi de adım adım takip ettiklerinin altını çizdi.

Mersin’de ulaşım alt yapısının güçlendirilmesine yönelik çok sayıda projenin hızla ilerlediğini de anlatan Bakan Elvan, şunları kaydetti:

"Mersin’in hemen hemen tüm ilçelerinde Karayolları Bölge Müdürlüğümüz çalışmalarını sürdürüyor. 28 farklı noktada karayolu çalışmamız var. Mersin adeta bir şantiyeye dönüşmüş durumda. Tünellerle, viyadüklerle aşılamaz denilen yolları aşıyor, geçilemez denilen dağları geçiyoruz. Bu projelerimiz tamamlandığında hem Mersin’in kendi içerisinde hem de Mersin’in diğer illerle bağlantıları güçlenecek, mesafeler kısalacak. Tek derdimiz var, o da Mersin’in gelişmesi ve kalkınması. Bunun için gece gündüz demeden çalışıyoruz. İnşallah Mersin’i Akdeniz’de hak ettiği noktaya ulaştıracağız."



İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Çeşmeli-Taşucu OtoyoluKalkınma Bakanı Lütfi ElvanMersin
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5