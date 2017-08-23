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Kamboçya, ABD merkezli STK'yı kapatıyor

ANKARA (AA) - Kamboçya hükümeti, merkezi ABD'de bulunan sivil toplum kuruluşu Ulusal Demokratik Enstitüsünün (NDI) ülkedeki şubesinin kapatılması ve yabancı uyruklu çalışanlarının 7 gün içinde ülkeyi terk etmesi talimatı verdi.Kyodo...

Kamboçya, ABD merkezli STK'yı kapatıyor

ANKARA (AA) - Kamboçya hükümeti, merkezi ABD'de bulunan sivil toplum kuruluşu Ulusal Demokratik Enstitüsünün (NDI) ülkedeki şubesinin kapatılması ve yabancı uyruklu çalışanlarının 7 gün içinde ülkeyi terk etmesi talimatı verdi.

Kyodo ajansına göre, Dışişleri Bakanlığı, NDI'nın Ağustos 2015'te yürürlüğe giren "Dernekler ve STK Kanunu" gereğince Haziran 2016 tarihine kadar ilgili makama kayıt yaptırmadığı belirtildi.

STK'nın başvurusunun değerlendirildiği dönemde NDI'ının faaliyetlerini "tam bir saygısızlık" çerçevesinde yürüttüğüne işaret edilen açıklamada, ilgili kuruluşun ülkedeki faaliyetlerinin durdurulması ve yabancı çalışanlarının 7 gün içinde ülkeyi terk etmesi talimatı verildi.

Açıklamada, söz kanunun gerekliliğini karşılamayan diğer yabancı dernek ve STK'lara yönelik de benzer önlemler alınacağı uyarısı yapıldı.

Hükümet yanlısı basında yayımlanan bazı gizli bilgilerde NDI'nın muhalefetteki Kamboçya Ulusal Kurtuluş Partisine eğitim teklif ettiği ortaya çıkmıştı.

Sahibi ABD'li olan "Cambodia Daily" adlı gazeteye de 6,3 milyon dolar vergi borcu çıkarılmış, 4 Eylül'e kadar bu meblayı ödememesi durumunda gazetenin kapatılacağı ve varlıklarının haczedileceği belirtilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
KamboçyaSTK
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